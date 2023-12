Casellati, il premio di maggioranza? Aspettiamo il Parlamento

"Sul premio di maggioranza stiamo a guardare, lo abbiamo inserito per quel principio di stabilità che la riforma deve avere. La legge elettorale prevede che si coniughi rappresentanza con governabilità. Abbiamo messo in Costituzione la governabilità, che è la cosa più importante perché un governo deve durare cinque anni". Lo ha detto a Bari la ministra delle Riforme istituzionali, Elisabetta Alberti Casellati, a margine del convegno 'Le riforme costituzionali, dal premierato alla separazione delle carriere'. Il riferimento è al premio di maggioranza previsto nel disegno di legge sul premierato, sul quale non ci sarebbe allineamento nella maggioranza.

"Si può mettere anche nella legge elettorale - ha aggiunto Casellati - laddove sarà sicuramente indicata una soglia che qualifica la rappresentanza. Può essere un punto in discussione, vedremo cosa emergerà nel dibattito in Parlamento, anche perché questo è il luogo naturale del confronto e del dibattito politico".



