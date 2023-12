Pd Taranto, 'non scordiamo Renzi artefice decreti salva Ilva'

"Stellato non si occupi a comando del Partito democratico, pensi al suo partito del momento e al suo leader (Matteo Renzi, ndr) che avrà molti problemi nel venire in gita a Taranto, perché la città non ha mai dimenticato e mai dimenticherà che i decreti salva Ilva portano la sua firma (quando era segretario del Pd, ndr)". Lo affermano Anna Filippetti e Giuseppe Tursi, segretaria provinciale e segretario cittadino del Pd di Taranto, replicando alle dichiarazioni di Massimiliano Stellato, presidente regionale di Italia Viva, consigliere regionale e consigliere comunale di Taranto. Secondo Stellato da quando il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha aderito a Iv, il giudizio del Pd nei suoi confronti è diventato critico.

La decisione del primo cittadino di abbandonare il Partito democratico e aderire a Italia Viva, allargando la maggioranza ai consiglieri del partito di Renzi, ha creato malumori nello schieramento di centrosinistra, mettendo a rischio la stessa tenuta della coalizione. Stellato, eletto consigliere comunale nel giugno 2022 con Patto Popolare che appoggiava la candidatura a sindaco di Walter Musillo, sostenuto dal centrodestra, è uno dei 17 consiglieri comunali che, nel novembre 2021, depositarono le dimissioni davanti a un notaio portando alla caduta della giunta Melucci e allo scioglimento anticipato del consiglio comunale. "Non vogliamo consentire - osservano Filippetti e Tursi - a chi è stato l'artefice dello scioglimento del passato consiglio comunale di Taranto, sempre targato Rinaldo Melucci, di accusare un Partito vero, che ha incassato un importante risultato nell'ultima tornata elettorale amministrativa, portando proprio l'attuale sindaco alla vittoria. Senza Stellato, Melucci sarebbe ugualmente sindaco oggi, senza il Partito Democratico, no". In merito ai comunicati stampa di due circoli cittadini che hanno criticato le scelte di Melucci, i segretari locali del Pd affermano che "sono la chiara dimostrazione del fatto che questo è davvero un partito democratico".



