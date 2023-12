Lecce: D'Aversa 'a Empoli cerchiamo risultato pieno'

"Arriviamo da tre risultati positivi e non dobbiamo ragionare su quello che sarebbe potuto essere. E' necessario pensare a quello che abbiamo fatto, e questi tre pareggi possono assumere importanza maggiore se diamo seguito a tutto ciò con un risultato pieno. Dobbiamo affrontare la partita mentalmente, come fatto sino ad oggi, eliminando gli errori perché sappiamo che è uno scontro diretto importante per raggiungere l'obiettivo il prima possibile. In questa stagione serviranno più punti per salvarsi, e dunque è necessario essere volenterosi e determinati". Roberto D'Aversa, tecnico del Lecce, presenta così la sfida di domani pomeriggio sul campo dell'Empoli. Un crocevia fondamentale nella corsa salvezza dei suoi uomini, contro un avversario rinvigorito dal cambio di guida tecnica: "Da quando è arrivato Andreazzoli hanno migliorato l'aspetto del gol - commenta D'Aversa -.

Utilizzano un 4-3-3 con esterni stretti e giocano molto su ampiezza ed con l'attacco della profondità. Sarà indispensabile essere accorti, cercando di non allungarci eccessivamente".

In chiave formazione sarà indisponibile lo svedese Almqvist e c'è il ritorno di Kaba.



