Ex Ilva: Usb, 'governo mandi via ArcelorMittal'

"Il 20 dicembre saremo a Palazzo Chigi e ci aspettiamo una svolta, non possono esserci più rinvii né dilazioni di tempo. Il futuro di questo paese si gioca ora e il governo deve percorrere una sola strada: nazionalizzare l'ex Ilva cacciando Arcelor Mittal. Lo chiedono i lavoratori, vessati da una dirigenza autoritaria e che non pensa né al loro lavoro né alla loro salute, lo chiedono Taranto e Genova su cui va pensato un modello di sviluppo compatibile con l'ambiente ma che sappia garantire l'occupazione". Lo dichiarano Sasha Colautti e Francesco Rizzo, dell'esecutivo nazionale Usb, in merito alla convocazione dei sindacati arrivata da Palazzo Chigi sulla vertenza del Siderurgico.



