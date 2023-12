Omicidio nel Tarantino, fermato il figlio della vittima

Angelo D'Angela, il 27enne figlio di Antonio D'Angela, l'agricoltore 59enne ucciso il 7 dicembre a San Marzano di San Giuseppe (Taranto), è stato sottoposto a fermo dai carabinieri. A quanto si apprende sarebbe stato lui, durante una lite con altre persone, a sparare il proiettile che, in maniera accidentale, ha colpito il padre alla coscia sinistra, recidendo l'arteria femorale.

Antonio D'Angela, titolare di un'azienda agricola in cui si allevano anche cavalli, è morto dissanguato dopo essere stato trasportato dal figlio all'ospedale Giannuzzi di Manduria.

Il provvedimento di fermo, firmato dal pm Francesco Ciardo, è stato disposto anche nei confronti di un 42enne di San Marzano, ma non si conoscono ancora particolari sul ruolo che avrebbe rivestito nella vicenda.

I carabinieri della compagnia di Manduria hanno raccolto diverse testimonianze, ascoltando anche le persone con le quali padre e figlio stavano litigando. La discussione sarebbe iniziata al circolo dei carrettieri -che partecipa all'organizzazione del tradizionale corteo dei cavalli da traino in occasione della festa di San Giuseppe - e sarebbe proseguita davanti all'abitazione della vittima.



