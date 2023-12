Fisco, scoperta evasione da 2,4 milioni di euro nel Leccese

Ricavi non dichiarati al fisco per oltre 2,4 milioni di euro da parte dei titolari di un frantoio oleario in provincia di Lecce sono stati scoperti dalla Guardia di finanza. I militari hanno accertato la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi ai fini fiscali e l'omesso pagamento delle conseguenti imposte dovute. Le violazioni in ambito fiscale riguardano i ricavi legati all' attività d'impresa che viene svolta nel frantoio.

Le verifiche nei confronti dello stabilimento di Veglie sono iniziate attraverso l'utilizzo della banche dati della Guardia di finanza e successivamente sono proseguite acquisendo informazioni da altre aziende della zona che svolgono l'attività di molitura delle olive, con l'avvio della stagione della raccolta.

L' attività ispettiva di carattere fiscale ha permesso di ricostruire, attraverso l'esame della documentazione acquisita, l'evasione fiscale degli imprenditori per oltre due milioni di euro.



