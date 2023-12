Estorsione ai danni di un medico, arrestato un soccorritore

Un operatore sanitario del 118 (non dipendente dell'Asl) è stato arrestato a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, con l'accusa di estorsione aggravata in concorso nei confronti di un medico.

L'arresto è stato eseguito in flagranza di reato dai poliziotti del commissariato di Mesagne, coordinati dalla Procura di Brindisi. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare i complici dell'indagato.

A quanto si apprende, l'operatore sanitario avrebbe preteso dalla vittima un ingente somma di danaro minacciandolo di divulgare un presunto video ritraente il medico mentre effettuava manovre di soccorso. L'operatore sanitario aveva fissato per ieri un appuntamento per la consegna della prima tranche della presunta estorsione nei pressi dell'ospedale di Francavilla Fontana. Circostanza che si è realmente verificata.

Dopo aver ricevuto i soldi dal medico (1.500 euro), l'operatore sanitario è stato arrestato dai poliziotti e trasferito in carcere. La somma in danaro è stata restituita al professionista.



