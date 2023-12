22 detenuti al concorso 'Secondo mestiere, seconda possibilità'

Si svolge domani dalle ore 10 presso il Collegio San Pio X in via degli Etruschi 36, a Roma, la cerimonia di premiazione del premio letterario "Secondo mestiere, seconda possibilità" che ha per tema il possibile riscatto dopo un fallimento esistenziale, famigliare, professionale.

Cinque le sezioni della prima edizione del premio: poesie edite; poesie inedite; racconti brevi editi; racconti brevi inediti; articoli di giornale.

Hanno partecipato a questa prima edizione 120 opere, soprattutto poesie inedite (40) e racconti inediti (54). Gli autori provengono da diverse regioni italiane e due dall'estero, Francia e Stati Uniti.

Partecipano al concorso anche 22 detenuti provenienti dalla sezione femminile del carcere di Lecce da quello di Frosinone e da Rebibbia.

Tra gli ospiti presenti anche alcuni personaggi del mondo dello spettacolo come gli attori Maria Rosaria Omaggio e Leonardo Maltese, il cantante Icaro e il rapper Mezzosangue.



