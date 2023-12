Serie C: esonerato anche Lerda, a Potenza torna Raffaele

Esonerato anche Franco Lerda (che lo scorso 19 novembre aveva preso il posto di Alberto Colombo), sulla panchina del Potenza calcio (serie C, girone C) torna Giuseppe Raffaele, che stamani ha raggiunto l'accordo con la società rossoblù.

Il Potenza - partito con ambizioni di medio-alta classifica - è attualmente al 14/o posto della classifica con 18 punti, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e otto sconfitte (delle quali due in casa).

Domenica prossima, 10 dicembre, Raffaele farà il suo esordio in casa del Foggia, dove, nella scorsa primavera, aveva allenato proprio la sua ulltima partita sulla panchina del Potenza, venendo eliminato dai play off. Il tecnico siciliano è infatti alla terza avventura con il Potenza, la prima nelle stagioni 2018-2019 e 2019-2020, e la seconda nel 2022-2023 quando, dopo essere stato chiamato con i rossoblù in piena zona play out, li portò fino al secondo turno dei play off, con appunto l'eliminazione a Foggia. In totale il suo bilancio con la squadra del capoluogo lucano è di 108 partite allenate, con 47 vittorie, 39 pareggi e 22 sconfitte.



