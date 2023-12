L'insenatura Acquaviva avvolta nelle stelle per Natale

L'insenatura Acquaviva, uno dei luoghi più incantati d'Italia, situata nella Marina di Marittima, nel territorio del Comune di Diso, ritorna, ancora una volta, protagonista.

Ed infatti, quest'anno, l'atmosfera del Natale avvolge questa meravigliosa insenatura attraverso dei giochi di luci e delle proiezioni che renderanno ancora più magico un posto, di per se, meraviglioso. Di solito, come consuetudine vuole, si tende a ricondurre il periodo natalizio a paesaggi montani, con i classici fiocchi di neve. In questo caso, però, la bellezza naturale di una caletta di mare e la rigogliosa macchia mediterranea circostante riescono volentieri a farci uscire fuori dagli schemi e a farci vivere, in maniera ancora più magica, l'atmosfera delle festività natalizie. L'iniziativa è stata realizzata grazie all'Amministrazione Comunale di Diso e ad alcune aziende del territorio, che hanno finanziato l'iniziativa. L'evento si protrarrà per tutte le festività e l'ingresso è gratuito. I visitatori, dopo aver ammirato questo spettacolo senza precedenti, potranno raggiungere e visitare i graziosi ed antichi borghi di Diso e Marittima, pieni di storia, di cultura e dove, avvolti dal clima natalizio, potranno gustare delle prelibatezze locali.



