Lecce: Kaba torna in gruppo ed è pronto per l'Empoli

Dopo la ripresa della preparazione di ieri, proseguono le sedute di allenamento del Lecce in vista del posticipo di lunedì pomeriggio sul campo dell'Empoli. Una buona notizia per il tecnico Roberto D'Aversa è il recupero del centrocampista francese Mohamed Kaba. Il calciatore, da due settimane in lavoro differenziato, ha svolto l'intera seduta odierna con i compagni.

Ancora in dubbio la presenza di Almqvist per la trasferta toscana. Il calciatore continua ad allenarsi a parte per recuperare la migliore condizione (lesione bicipite femorale coscia destra). Sessione di lavoro personalizzata anche per Falcone e Berisha, reduci da un leggero stato influenzale.

Domani mattina altra seduta di lavoro a porte chiuse allo stadio di Via del Mare.



