I costumi del scena del teatro Petruzzelli in mostra a Bari

Ci sono i costumi del premio Oscar Franca Squarciapino per Salome (2011), e poi quelli di Tom Rogers per Carmen (2012), di Hugo de Ana per La Bohème (2019), di Odette Nicoletti per Turandot (2009) e di Elisa Savi per The beggar's Opera (2005). Sono solo alcuni dei tesori dell'arte sartoriale, parte del repertorio operistico e coreutico del teatro Petruzzelli di Bari, in mostra da oggi al 7 dicembre 2024. L'esposizione 'Tesori svelati. Gli splendidi costumi del teatro Petruzzelli si mettono in mostra' è promossa dalla fondazione teatro Petruzzelli in collaborazione con il Comune di Bari e il museo Civico ed è curata dal coordinatore del settore Costume del teatro, Luigi Spezzacatene. Gli abiti, così come gli accessori, non sono racchiusi in teche di cristallo, ma possono essere ammirati dai visitatori grazie alla presenza di strutture espositive progettate ad hoc per integrarsi con l'architettura del teatro Piccinni e del museo Civico, riproducendone l'estetica e preservando luoghi e materiali. "Spesso l'arte sartoriale nel teatro dell'opera passa in secondo piano rispetto alla musica e ai suoi interpreti - dice il sindaco di Bari, Antonio Decaro - e con essa vengono oscurati lo studio, l'arte e il mestiere che ci sono dietro i costumi realizzati artigianalmente, in questo caso dal maestro Luigi Spezzacatene.

E invece si tratta di arte, studio e lavoro che non solo concorrono alla buona riuscita di un'opera ma ne rappresentano una componente fondamentale". Al museo Civico sarà possibile visitare la mostra da lunedì al venerdì (9.30-13.30 e 16.30-19.30) e il sabato, la domenica e nei festivi (9.30-13.30). Il costo del biglietto di ingresso al museo, che comprende anche le mostre temporanee, è di cinque euro (intero) e di tre euro (ridotto over 65 e under 25). Quanto al teatro Piccinni, sarà possibile ammirare l'esposizione nel foyer in occasione dell'apertura del teatro per gli spettacoli e gli eventi in programma.



