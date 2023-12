Ex Ilva: continua sciopero in area Afo, ma operai 'precettati'

E' in corso e termina oggi lo sciopero di 48 ore dei lavoratori di esercizio dell'area Altiforni dello stabilimento di Taranto, indetto da Fim, Fiom e Uilm per protestare contro la fermata di Afo2 annunciata dall'azienda per attività di manutenzione. Stop che comporta l'utilizzo del solo Altoforno n.4 essendo fermi anche l'Afo1 e l'Afo5. In realtà si tratta di uno sciopero simbolico perché, come spiegato dalla stessa azienda, sono "previste comandate specifiche nell'area a caldo al fine di salvaguardare gli impianti e proteggere l'incolumità delle persone". Dunque, gli operai sono 'precettati' per tutelare gli impianti e stanno procedendo le operazioni di rallentamento della carica.

I sindacati temono che la fermata possa protrarsi oltre i 7-10 giorni indicati dall'azienda, così come accaduto per l'Altoforno 1, fermo da agosto scorso.



