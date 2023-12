A Bari il quartiere San Paolo rinasce col G124 di Renzo Piano

La corte urbana Don Bosco, nel popolare quartiere San Paolo di Bari, rinascerà grazie al progetto G124 dell'architetto e senatore a vita Renzo Piano. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo denominato G124 Bari San Paolo per il quale è stanziato un milione di euro con fondi del Pon Metro 2014-20. L'ideazione, che coinvolge anche i residenti, è stata affidata Tiziano De Venuto, Ezio Melchiorre, Rosa Piepoli e Giuseppe Tupputi, destinatari di quattro borse di studio post laurea finanziate dal gruppo di lavoro dell'archistar genovese e assegnate ai quattro architetti grazie alla collaborazione dei docenti del Politecnico di Bari-dipartimento Arcod, Carlo Moccia e Francesco Defilippis.

Il lavoro di "rammendo" trasformerà la corte in un giardino pensato come un grande soggiorno collettivo, arricchito da 110 alberi, fra allori e lecci, disposti in modo da consentire il pieno sviluppo delle chiome e da creare un tetto verde. Al centro della corte è prevista una grande radura circolare in piano che permetterà al pubblico di osservare il cielo e di godere di attività sociali, con l'installazione di sedute, un impianto d'illuminazione e la posa di terra stabilizzata drenante. "Questa è una sfida che coinvolge tutti - commenta il sindaco, Antonio Decaro - il Comune, il Politecnico con i suoi giovani professionisti e i residenti del quartiere che, sotto lo sguardo attento di Renzo Piano, sono impegnati nella creazione di uno spazio verde, che allo stesso tempo diventa una vera e propria piazza, in linea con il più ampio programma comunale di greening urbano mirato a rendere più vivibili gli spazi pubblici della città e a contrastare l'effetto isola di calore".



