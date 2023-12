Tesori svelati, i costumi del Teatro Petruzzelli in mostra

La Fondazione Petruzzelli, in collaborazione con il Comune di Bari e il Museo Civico, dedica una mostra alla grande arte sartoriale, esponendo gli abiti di scena che hanno accompagnato la storia del Teatro e la sua rinascita.

Si inaugura domani, giovedì 7 dicembre, Tesori svelati. Gli splendidi costumi del Teatro Petruzzelli si mettono in mostra, a cura del coordinatore del settore costume del Teatro, Luigi Spezzacatene, che presenta al pubblico gli abiti del prezioso repertorio operistico e coreutico del politeama pugliese con l'obiettivo di diffondere tutta la bellezza dell'arte della sartoria teatrale, ripercorrendo tante tappe significative per il teatro. Gli abiti, a rotazione, resteranno in esposizione per un anno.

Per l'occasione il Teatro Piccinni e il Museo Civico di Bari diventano museo diffuso dove i costumi esposti saranno presentati attraverso schede informative, fotografie di scena che ne contestualizzano importanza e filologia, nuovi scatti che ne mettono in luce i particolari sartoriali.

L'esposizione proporrà costumi creati per spettacoli andati in scena al Teatro Piccinni e al Teatro Petruzzelli: i costumi del Premio Oscar Franca Squarciapino per Salome (2011) con la regia di Vittorio Sgarbi, i costumi di Tom Rogers per Carmen (2012) con la regia di William Kerley, i costumi di Hugo de Ana (2019) per La Bohème, i costumi di Odette Nicoletti per Turandot, opera inaugurale del rinato Petruzzelli, con la regia di Roberto De Simone (2009), e i costumi di Elisa Savi per The beggar's Opera (2005) con la regia di Moni Ovadia.

Si è scelto di non racchiudere i costumi in teche di cristallo per consentire al pubblico di ammirare liberamente la fattura degli abiti in mostra. L'obiettivo è offrire l'opportunità di avvicinarsi al mondo della tradizione artigiana della sartoria teatrale, della creazione di cappelli, calzature, oggetti, arti antiche e preziose che rende uniche e irripetibili le messe in scena delle grandi opere e dei grandi balletti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA