Sciopero in area Altoforni ex Ilva, azienda 'tutti al lavoro'

In merito allo sciopero riguardante il personale di esercizio dell'area Altoforno dello stabilimento ex Ilva di Taranto, proclamato da Fim, Fiom e Uilm nella tarda giornata di ieri per 48 ore, Acciaierie d'Italia comunica "che tutti i 70 lavoratori previsti nei primi due turni hanno regolarmente prestato servizio". L'azienda ricorda inoltre "come siano previste comandate specifiche nell'area a caldo al fine di salvaguardare gli impianti e proteggere l'incolumità delle persone". Il segretario generale della Fiom Cgil Francesco Brigati spiega all'ANSA che i sindacati erano "a conoscenza del fatto che tutti i lavoratori sarebbe stati precettati per la comandata sugli impianti. Abbiamo indetto una sorta di sciopero al contrario proprio per impedire la fermata annunciata di Afo2".

L'azienda riferisce inoltre "che lo sciopero del 1° dicembre scorso, proclamato da Fiom e Uilm contro la Manovra Finanziaria, ha rilevato adesioni nella misura di 38 dipendenti dello stabilimento di Taranto su 8.100 totali". Anche in questo caso "va precisato - osserva Brigati - che non era uno sciopero di stabilimento indetto dai metalmeccanici, ma a proclamarlo erano stati i sindacati confederali contro la finanziaria e in ogni caso Acciaierie fornisce numeri distorti perchè ricomprendono anche i lavoratori in cassa integrazione e non vengono indicati invece quelli di comandata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA