Primo trapianto di cornea nell'ospedale della Murgia di Altamura

L'équipe di oculistica dell'ospedale della Murgia, nel Barese, ha eseguito stamane il primo trapianto di cornea. Un risultato importante per Altamura dopo l'ingresso, ad ottobre scorso, nella rete dei centri Asl Bari del dipartimento Neurosensoriale, diretto dal dottor Antonio Acquaviva, attrezzati per poter effettuare questa tipologia di intervento, in stretta collaborazione con il Centro regionale trapianti. Il trapianto è stato effettuato su un paziente affetto da opacità della cornea a causa degli esiti di un'infezione virale, applicando una metodica ormai indispensabile al ripristino della trasparenza corneale con conseguente miglioramento della funzione visiva in presenza di diverse patologie. "Per l'ospedale della Murgia - commenta il primario Vito Primavera - è una giornata che davvero ricorderemo a lungo. E' stato effettuato il primo trapianto ad un paziente affetto da opacità della cornea causata degli esiti di un'infezione virale. L'evento è rilevante perché allarga ulteriormente l'offerta assistenziale e sarà di sicuro stimolo alla cultura della donazione per la popolazione della Murgia che ora, anche per questa tipologia di intervento, sa di poter trovare un saldo punto di riferimento nel proprio ospedale".





