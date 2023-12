In discoteca da Bari a Bisceglie col bus e gratis

Partire da Bari avendo come destinazione la discoteca "DF Theater" di Bisceglie, nel nord Barese, usando un bus su cui si sale senza pagare il biglietto, riducendo così il rischio di incidenti stradali. È quanto propone l'iniziativa sperimentale "In sicurezza è tutta un'altra musica", presentata oggi nella sede della Città metropolitana di Bari e che partirà domani, in occasione del concerto di Fabri Fibra quando i fan del rapper potranno raggiungere il locale utilizzando gratuitamente un autobus della Stp, lo stesso che li riaccompagnerà a casa. Le fermate previste sono tre: 23.30 Largo Ciaia, 23.30 Famila - Parco 2 Giugno (via della Resistenza); 23.45 zona Poggiofranco facoltà di Economia (via Camillo Rosalba). Il rientro è fissato invece alle 4.30. Per incentivarne l'uso del pullman, la discoteca ha previsto sconti per il concerto.

"Si tratta di garantire a ragazze e ragazzi il trasporto dal loro comune a quello della manifestazione con il ritorno in massima sicurezza: saranno anche garantiti controlli a bordo del mezzo", ha detto nel corso della conferenza stampa di presentazione della iniziativa Francesco Tandoi, presidente di Stp. "Prendere il bus servirà ai fruitori a divertirsi con maggiore serenità" mentre "per noi" significa "essere consapevoli di garantire un rientro senza rischi. L'intento è ridurre i rischi che possono esserci sulla strada, soprattutto al ritorno", ha aggiunto l'amministratore del DF Theater Roberto Maggialetti. "La nostra società vuole esserci sul territorio e mettersi a disposizione del sociale proponendo servizi costruiti intorno alla nostra clientela", ha concluso Barbara Santeramo, direttore generale di Stp.



