Il ceo di Cnh visita lo stabilimento Case di Lecce

Il ceo di Cnh, Scott Wine, ha visitato oggi lo stabilimento 'Case' di Lecce, accompagnato da Stefano Pampalone, presidente del segmento construction. Wine ha visitato l'impianto dove un numero crescente di macchine movimento terra prodotte (pale gommate di piccole e grandi dimensioni, moto livellatrici, terne e telescopici) viene esportato in tutto il mondo.

Lo stabilimento, che impiega oltre 1000 persone e che proprio l'anno scorso ha festeggiato i 50 anni di storia, riveste - è detto in una nota della società - un'importanza strategica nel panorama industriale di Cnh per il livello di innovazione raggiunto grazie agli importanti investimenti che hanno permesso, negli ultimi due anni, di costruire un nuovo impianto di verniciatura - che riduce il consumo dell'acqua del 50%, per una maggiore sostenibilità - di dotarlo di una nuova macchina taglio al plasma e di investire in energie rinnovabili, installando un sistema fotovoltaico sul 40% dell'area coperta dell'impianto produttivo.

L'impianto di Lecce è stato protagonista negli ultimi due anni di numerosi lanci di prodotto ad elevato contenuto tecnologico, tra cui le moto livellatrici con comandi elettroidraulici, le nuove pale gommate con elevato grado di innovazione digitale e connettività e la prima pala gommata compatta elettrica, presentata alle più importanti fiere del settore costruzioni (ConEXPO a Las Vegas lo scorso marzo) e del settore agricolo (Agritechnica ad Hannover lo scorso novembre).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA