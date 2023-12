Bus di studenti contro trattore nel tarantino, un ferito grave

Scontro tra un bus con a bordo una ventina di studenti e un trattore questa mattina sulla strada provinciale 48 che collega Crispiano e Massafra, in provincia di Taranto. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo agricolo, che ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Solo qualche contuso, a quanto si è appreso, e tanto spavento tra gli studenti, iscritti ad istituti superiori del Tarantino. Ferito in maniera lieve l'autista del bus. L'impatto ha provocato lo sfondamento del parabrezza e di un vetro laterale.

La violenta collisione tra il pullman privato adibito al trasporto degli studenti e il trattore è avvenuto nei pressi dell'incrocio con la frazione di San Simone, in territorio di Crispiano. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco, gli operatori del 118 e i carabinieri della compagnia di Massafra, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità. Il mezzo agricolo si è ribaltato nei campi, mentre il bus è finito fuori strada dopo aver sfondato un muretto a secco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA