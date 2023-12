Bari in festa per San Nicola, eventi dall'alba al tramonto

Le celebrazioni sono cominciate all'alba, come da tradizione, con il rito del San Nicola dei baresi. Migliaia di persone hanno reso onore al patrono di Bari, partecipando alla messa delle cinque del mattino nella Basilica intitolata al santo di Myra, nella città vecchia.

Contemporaneamente è partita la fiaccolata Nicolaiana, organizzata dal circolo Acli Dalfino e dalle associazioni Quelli della pineta e Bari road runner, alla quale hanno preso parte tantissimi runner arrivati da ogni parte della città. Poi, tutti insieme, si sono riversati nei vicoli di Bari vecchia per riscaldarsi con l'immancabile cioccolata calda. Fra loro anche il sindaco, Antonio Decaro, commosso per la sua ultima celebrazione come primo cittadino. Attraverso i suoi canali social Decaro ha scritto: "Apriamo le nostre case e i nostri cuori a San Nicola. Raccontiamo ai nostri bambini la storia del santo di Myra che ha fatto felice la nostra Bari. Questa è una giornata speciale per noi, per me ancora di più, che ho l'onore di augurarvi ancora una volta buon San Nicola, Bari". La giornata proseguirà con molti altri eventi. Alle 18, nella basilica di San Nicola, è in programma la solenne celebrazione eucaristica officiata dal cardinale Emil Paul Tscherrig, Nuzio apostolico in Italia, e dall'arcivescovo di Bari-Bitonto, Giuseppe Satriano. Alle 20, sempre dalla Basilica, partirà la processione con la statua del Santo che attraverserà le strade della città vecchia. Il capoluogo pugliese sarà animato per tutta la giornata anche dalla musica degli zampognari terra di Bari, dell'associazione musicale-culturale Michele Lufrano e dal concerto bandistico G. Bastiani-Lella (alle 21.30). Alle 20 sarà, infine, accesso il grande albero di Natale in piazze del Ferrarese.



