Auto finisce contro muro, un morto e due feriti nel tarantino

E' di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla statale 7 in direzione Massafra. Per cause in corso di accertamento, una Peugeot 2008 è uscita di strada, andando a sbattere contro un muro di cemento. A bordo c'erano tre persone, soccorse dal 118 e trasportate in ospedale. Il conducente della vettura, Donato Gerardi, 77 anni, imprenditore noto nell'ambito della ristorazione, è morto poco dopo il ricovero. I due passeggeri, di nazionalità rumena, hanno riportato gravi ferite ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco e la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi.





