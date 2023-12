A Bari consegnati i premi Nicolino d'oro 2023

"Non abbiamo bisogno di supereroi: esistono eroi comuni, persone che ogni giorno svolgono il proprio lavoro e compiono il loro dovere con impegno e determinazione. La nostra città è fortunata ad avere associazioni, scuole e parrocchie che collaborano e si tendono la mano per sostenere coloro che rischiano di restare indietro".

Con queste parole il sindaco di Bari, Antonio Decaro, stamattina ha omaggiato i cittadini baresi premiati, come da tradizione, con il Nicolino d'oro 2023, promosso dal Circolo Acli Dalfino e Comune di Bari.

Il riconoscimento è stato consegnato a otto personalità che si sono particolarmente distinte: nella sezione sport al sedicenne Nicolò Colossi, medaglia d'oro a squadre con la nazionale italiana under 16 di subbuteo; nella sezione medicina ad Antonella Spica, medico che in Puglia ha vaccinato più persone contro il Covid; per la sezione baresità e solidarietà a Mario Francia, che durante la pandemia ha aiutato moltissime famiglie in difficoltà economiche; per la sezione informazione all'emittente Telebari, nata nel 1973 e prima televisione locale della città; per la sezione cultura a Nicola Valenzano, attore e regista; per la sezione religione a suor Alessandra Antonucci, infermiera di Unitalsi. Il primo premio alla memoria è andato a Silvia Barile, fondatrice dell'associazione Libri su misura. Il secondo premio alla memoria è andato a Nicola Brienza, professore in Anestesiologia e Rianimazione e terapia intensiva al Policlinico di Bari.



