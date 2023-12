Serie C: nuovo cambio per il Potenza, esonerato Lerda

Nuovo cambio sulla panchina del Potenza calcio (serie C, girone C): dopo la sconfitta casalinga di ieri sera per 2-1 contro il Taranto (nella gara valida per la 15/a giornata di andata) la società rossoblù ha esonerato Franco Lerda (che lo scorso 19 novembre era subentrato ad Alberto Colombo). Il Potenza - partito con ambizioni di medio-alta classifica - è attualmente al 14/o posto della classifica con 18 punti, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e otto sconfitte (delle quali due in casa).



