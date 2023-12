Kissing Gorbaciov,da Melpignano a Mosca, musica oltre la cortina

E' una storia che ha il sapore del sogno impossibile quella del doppio tour punk rock tra la Puglia e l'Unine Sovietica che nel 1988 portò a Melpignano alcuni gruppi musicali sovietici e portò oltre la cortina di ferro i gruppi italiani Cccp e Litfiba. La storia è raccontata nel documentario Kissing Gorbaciov, (in sala all'Anche Cinema di Bari l'8 dicembre) che ricostruisce quell'eseperienza attraverso molti filmati d'archivio e racconti dei testimoni dell'epoca come i giornalisti Alba Solaro, Francesco Costantini e Gino Castaldo. Ci sono poi le testimonianze dei componenti storici dei CCCP, tornati insieme per l'occasione dopo tanti anni.

L'idea fu degli organizzatori del festival Le idi di marzo, Antonio Princigalli e Sergio Blasi (che in seguito ideò e portò al successo il festival La Notte della Taranta) e grazie alla musica riuscì a creare un ponte tra due mondi che all'epoca non comunicavano, divisi rigidamente dalla cortina di ferro che pochi anni dopo si sgretolò. Il documentario è prodotto da Smk Factory, casa di produzione audiovisiva indipendente e la regia di Andrea Paco Mariani e Luigi D'Alife.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA