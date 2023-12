Bari si veste a festa con il calendario degli eventi di Natale

Dal 6 dicembre al 6 gennaio 2024 Bari si veste a festa, con un ricchissimo calendario di iniziative organizzate dal Comune per accompagnare le festività natalizie.

Si parte ufficialmente domani con lo spettacolo di accensione dell'albero di Natale allestito in piazza del Ferrarese, nella città vecchia. Dalla stessa giornata, fino all'Epifania, resterà inoltre aperto il villaggio di Babbo Natale, nella centrale piazza Umberto. Il programma è ricchissimo di eventi, come per esempio Spacca Bari, mostra di presepi d'artista nel borgo (dall'8 dicembre al primo gennaio nel Fortino Sant'Antonio); San Nicola dei baresi, spettacolo itinerante a cura della compagnia Malalingua (8 dicembre al teatro Piccinni); il galà internazionale di danza San Nicola (19 dicembre al teatro Piccinni); lo spettacolo Omaggio a Scotellaro di Nichi Vendola e Carmela Vincenti (15 dicembre al teatro Piccinni); il tradizionale concerto di fine anno (31 dicembre in piazza della Libertà). Si aggiungono gli appuntamenti con la lirica al teatro Petruzzelli, i concerti gratuiti del festival interetnico Soul Makossa nelle chiese cittadine, le visite guidate gratuite nei luoghi della memoria antifascista di Bari e le lezioni di storia degli Editori Laterza. Senza dimenticare l'esposizione di opere d'arte interattive nell'ex Mercato del pesce. In attesa di una grande mostra internazionale che, anticipa l'assessora comunale alle Culture Ines Pierucci, "si terrà negli spazi del teatro Margherita".



