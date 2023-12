Donna uccisa ad Andria, a funerale scarpe rosse vicino altare

Un paio di scarpe rosse accanto all'elenco delle donne uccise da mariti, compagni o ex e la foto di Vincenza Angrisano. Così l'altare della cattedrale di Andria, si prepara ad accogliere il feretro di Vincenza Angrisano, la donna di 42 anni uccisa a coltellate martedì scorso dal marito nella loro abitazione a tre chilometri dal centro cittadino di Andria. La cerimonia funebre prevista per le 15.30 sarà presieduta dal vescovo di Andria, monsignor Luigi Mansi.

In chiesa sono arrivati anche alcuni parenti del marito della donna, Luigi Leonetti, che si trova in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato dall'aver commesso il fatto ai danni del coniuge.



