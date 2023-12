Un campione in famiglia, Panatta 'unire sport e leggerezza'

"Siamo davvero molto contenti della forte adesione delle famiglie di Bari a questo evento promosso da Cattolica. L'obiettivo è promuovere, attraverso la pratica sportiva, l'animazione, la musica e tanti giochi, una mattinata di aggregazione e di condivisione all'aria aperta, nella splendida cornice del Parco 2 Giugno, tra i giovani e le famiglie. Vedere il sorriso di tanti genitori unirsi a quello di bimbi e ragazzi, è stata una bellissima emozione. L'essenza di questi eventi? Lo stare insieme e giocare vivendo lo sport con leggerezza". Così l'icona del tennis azzurro Adriano Panatta ha commentato la seconda tappa dell'iniziativa 'Un Campione in Famiglia', tenuta stamattina a Bari. Si tratta di un tour itinerante all'insegna dello sport promosso da Cattolica, Business Unit di Generali Italia, in partnership con la società RG, con il patrocinio del Comune di Bari e il coinvolgimento della Rete Agenti Cattolica.

Durante la manifestazione famiglie e giovani baresi hanno potuto giocare e divertirsi in compagnia di tre campioni senza tempo: Adriano Panatta, Ciccio Graziani e Andrea Lucchetta.





