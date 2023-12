Orchestra Petruzzelli in concerto con Lucchesini,dirige Albrecht

L'orchestra del teatro Petruzzelli si esibirà stasera con il pianista Andrea Lucchesini in un concerto diretto da Hansjörg Albrecht. Il programma propone musiche di Ludwig van Beethoven e Erich Korngold. L'appuntamento è alle 19 nel politema barese.

Hansjörg Albrecht, assieme a Ton Koopman, Masaaki Suzuki, Martin Haselböck e Wayne Marshall, è uno dei pochi artisti attivi a livello internazionale nel duplice ruolo di direttore d'orchestra e organista. Padroneggia un vasto repertorio che va da Bach a Messiaen. Con le sue trascrizioni per organo si è affermato come specialista e grande virtuoso dello strumento.

Direttore artistico del Munich Bach Choir & Bach Orchestra fondati nel 1954 da K. Richter, ha al suo attivo lunghe collaborazioni con il di San Carlo di Napoli, la Chamber Orchestra Moscow, la Staatskapelle Weimar e il CPE Bach Choir Hamburg. Nel duplice ruolo di direttore e organista si esibisce in tutto il mondo.

Andrea Lucchesini si è imposto giovanissimo all'attenzione internazionale, con la vittoria del concorso "Dino Ciani" presso il Teatro alla Scala di Milano. Suona da allora in tutto il mondo con orchestre prestigiose ed i più grandi direttori, suscitando l'entusiasmo del pubblico per la combinazione tra solidità di impianto formale nelle sue esecuzioni, estrema cura del suono, raffinatezza timbrica e naturale capacità comunicativa. Propone programmi che spaziano dal repertorio classico a quello contemporaneo, sia in concerto sia in numerose registrazioni in disco, dalle giovanili incisioni per Emi (Sonata in si minore di Liszt, Sonata op. 106 "Hammerklavier" di Beethoven, Sonata op. 58 e Preludi op. 28 di Chopin) fino alla integrale live delle 32 Sonate di Beethoven (Stradivarius).

Il concerto di stasera propone: di Ludwig van Beethoven, dall'opera Fidelio, Ouverture n. 3, in Do maggiore, op.72b; Concerto n.1 in Do maggiore per pianoforte e orchestra, op. 15; e di Erich Korngold, Sinfonia in Fa diesis maggiore, op. 40.





