Barachini: "La Gazzetta del Mezzogiorno riveda il piano esuberi"

"La chiusura di tutte le redazioni decentrate della Gazzetta del Mezzogiorno, riaperte solo nel febbraio del 2022, e il conseguente licenziamento collettivo di 47 giornalisti tra Puglia e Basilicata non è un momento facile per celebrare i 30 anni dell'Associazione della Stampa di Basilicata". Lo ha detto il sottosegretario all'Editoria, Alberto Barachini, in un videomessaggio inviato a un forum sull'intelligenza artificiale organizzato in occasione delle celebrazioni per i 30 anni dalla fondazione del sindacato dei giornalisti lucani.

"Il mio auspicio, come ho detto ieri agli editori, è che - ha aggiunto Barachini - sia possibile rivedere il piano esuberi valutando misure alternative ai licenziamenti".



