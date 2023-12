Vocale della donna uccisa ad un'amica, 'mi ha alzato le mani...'

"Ciao... scusami...hai ragione...

purtroppo ho avuto una settimana molto particolare... dove sono andata in ospedale... dove mio marito mi ha alzato le mani e, veramente, non ero nei tempi per venire da te. Facevo casa di mia madre-casa mia, giravo per strada, cercavo di stare quanto più (possibile, ndr) lontana da casa". Queste le parole pronunciate da Vincenza Angrisano in un messaggio vocale che la donna ha inviato ad un'amica pochi giorni prima di venire uccisa a coltellate dal marito.

Il messaggio è stato trasmesso nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque, condotto da Myrta Merlino su canale 5.





