Cgil e Uil manifestano in piazza a Bari, 'siamo in 10mila'

Si sta svolgendo in piazza della Libertà, di fronte alla prefettura di Bari, la tappa pugliese dello sciopero generale delle Regioni del Sud, indetto da Cgil e Uil. In piazza, secondo gli organizzatori, ci sono circa diecimila persone. Fra loro moltissimi lavoratori protagonisti di alcune fra le vertenze più difficili della regione, come ex Ilva e Bosh, arrivati con le bandiere dei sindacati e fumogeni colorati. Sul palco, dopo la segretaria generale di Cgil Puglia Gigia Bucci, si alternano i delegati dei due sindacati. Le conclusioni sono affidate al segretario generale di Uil, Pierpaolo Bombardieri. "Abbiamo a che fare con gli ammortizzatori sociali già da una quindicina d'anni - spiega Michele Terrevoli, operaio di Bosh -. La transizione ecologica va governata, non dobbiamo essere abbandonati. Abbiamo bisogno di certezze, chiediamo alle istituzioni di accompagnarci nella transizione. Non siamo contrari, vogliamo solo lavorare".





