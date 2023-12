Bombardieri, Salvini rispetti chi perde la vita lavorando

"È indegno il fatto che muoiano persone sul lavoro. Il ministro Salvini dovrebbe avere rispetto delle persone che perdono la vita lavorando". Lo ha detto a Bari il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, in occasione dello sciopero generale delle Regioni del Sud contro la manovra. Il riferimento è alle parole del ministro dei Trasporti in merito allo sciopero del trasporto ferroviario.

"Credo - ha aggiunto Bombardieri - che un vicepresidente del Consiglio di questo paese non si possa permettere di dire a chi sciopera, perché si sono perse vite umane, che c'è una situazione indegna rispetto ai viaggi e ai treni". "Dovrebbe - ha detto - avere rispetto di chi perde la vita e di chi paga con una giornata di lavoro per fare lo sciopero".



