Le tartarughe Tayesy e Katakolon tornano in mare

Si chiamano Tayesy e Katakolon le due tartarughe della specie Caretta caretta liberate al largo della costa di Trani ieri pomeriggio dopo che, nei giorni scorsi, erano rimaste incastrate nelle reti di alcuni pescatori delle marinerie di Molfetta e Bisceglie, a nord di Bari. I due esemplari, rispettivamente lunghi 75 e 60 centimetri, hanno un'età compresa tra i 20 e i 40 anni.

Prese in cura dai volontari del centro tartarughe di Molfetta (Bari) gestito dal Wwf, le testuggini sono state curate per una settimana perché una delle due presentava una patologia da annegamento, l'altra invece gasembolismo. Dopo la degenza sono state microchippate e lasciate in mare. Per la liberazione è stato utile il supporto dei mezzi della Lega navale di Trani che intende "istituzionalizzare iniziative" di rilascio in mare delle tartarughe "con la collaborazione dei pescatori locali e di associazioni di volontariato cittadine che operano per la tutela del mare" oltre a "Comune e scuole", spiega una nota. La Lega navale intende dare vita "in città a un piccolo centro per il recupero delle tartarughe gestito dai volontari".



