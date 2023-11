Erosione costiera, crolla in Salento l'Arco magno di San Foca

Uno dei simboli della costa salentina, l''Arco magno' di San Foca, marina di Melendugno, in provincia di Lecce, è crollato, a causa dell'erosione costiera, determinata negli ultimi giorni anche dalle mareggiate e dalla pioggia battente dei giorni scorsi. Il sindaco di Meledugno, Maurizio Cisternino, domani mattina farà un sopralluogo con i tecnici del Comune per le verifiche.

Ad accorgersi del cedimento è stato il fotografo salentino, Pino Tommasi, che ha poi postato sui social quanto si è verificato in questo tratto del litorale salentino. L'erosione costiera, da tempo, sta determinando crolli in uno dei tratti di costa considerati tra i più belli del Salento, nel Basso Adriatico.



