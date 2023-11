Detenuto evade durante visita in ospedale,trovato nel parcheggio

Un 30enne detenuto nel carcere di Lecce per omicidio è fuggito dall'ospedale Vito Fazzi dove era stato portato per una visita. Gli agenti penitenziari hanno esploso alcuni colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio ma il 30enne ha proseguito la sua fuga e ha fatto perdere le sue tracce. Poi, poco dopo, è stato ritrovato nascosto sotto un'auto nel parcheggio dello stesso ospedale.

Secondo quanto ricostruito il detenuto, un 30enne cubano, si era sentito poco bene e per questo era stato portato al pronto soccorso del Fazzi. Qui ha eluso i controlli della polizia penitenziaria e si è allontanato riuscendo a uscire dall'ospedale. All'esterno gli agenti lo hanno inseguito e hanno esploso alcuni colpi di pistola in aria. Dopo aver perso le sue tracce, sono scattate le ricerche e il detenuto è stato ritrovato dalla polizia penitenziaria nascosto sotto un'auto nel parcheggio dell'ospedale.



