Muore 28enne incinta di 3 mesi, procura dispone accertamenti

Una donna di 28 anni, incinta di tre mesi, è morta giovedì 23 novembre a Lecce dopo avere accusato un malore mentre era in casa con il suo compagno. Ora la procura ha disposto accertamenti per fare chiarezza sul decesso della giovane nigeriana residente nel capoluogo salentino. A chiamare i soccorsi è stato il compagno della donna.

A quanto si apprende, quando gli operatori sanitari sono arrivati la donna era già morta. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della questura ai quali l'uomo avrebbe riferito che nel corso della giornata la donna aveva avuto un grave problema gastrointestinale, tanto da richiedere l'intervento del medico di famiglia. Per chiarire le cause del decesso il pm Rosaria Petrolo ha disposto l'autopsia.



