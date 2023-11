Cgil Puglia, 'inaccettabile che priorità Regione sia Tfm'

"Rilanciamo l'appello" contro il trattamento di fine mandato "nella giornata di oggi perché consideriamo che la politica debba mettere fra le priorità la condizione sociale dei territori, delle persone e dei cittadini che arrancano e hanno sempre più difficoltà a vivere e arrivare a fine mese". Lo ha detto a Bari la segretaria generale di Cgil Puglia, Gigia Bucci, a margine della firma del protocollo per le pratiche di contrasto alla violenza maschile sulle donne. Il riferimento è al trattamento di fine mandato dei consiglieri della Regione Puglia all'ordine del giorno oggi in Consiglio regionale. "Oggi - ha aggiunto - le priorità per la Puglia sono tante, a partire dalla sanità e dalle tante crisi industriali.

Bisogna dare risposte ai temi dello sviluppo economico. Pensare che la priorità politica di questo Consiglio regionale sia di tentare di approvare nuovamente il Tfm è per noi inaccettabile".





