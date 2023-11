Scontro frontale nel Tarantino, 4 morti e 2 feriti

E' di quattro morti e due feriti il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto sulla statale 100 Taranto-Bari, dopo lo svincolo per Mottola. Due auto si sono scontrate all'altezza di una galleria. Sul posto sono intervenute ambulanze del 118, vigili del fuoco, carabinieri, polizia stradale e tecnici dell'Anas. Le vetture coinvolte sono una Fiat Multipla e un minivan. Secondo una prima ricostruzione, tra le vittime ci sarebbero tre militari dell'Esercito che viaggiavano in auto con altri due colleghi rimasti feriti e condotti all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. I carabinieri stanno svolgendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

