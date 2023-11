Il Policlinico Bari stabilizza cento dipendenti

Il Policlinico di Bari dal primo dicembre stabilizza con contratti a tempo indeterminato 100 operatori sanitari. Nel dettaglio sono 28 medici, 19 infermieri e altre figure sanitarie e tecniche. Si tratta di dietisti, biologi, psicologi, ortottisti, tecnici di radiologia e anche ingegneri a supporto della realizzazione dei progetti del Pnrr che hanno maturato i requisiti previsti dalla legge 234 del 2021. "Preservare il patrimonio di esperienza accumulato in questi anni di emergenza dai nostri professionisti al Policlinico di Bari è fondamentale in questo momento critico per la sanità pubblica", sottolinea il direttore generale, Giovanni Migliore.

"Offrire una prospettiva di lavoro stabile a tanti giovani professionisti - aggiunge - chiamati ad operare proprio durante la pandemia, consente soprattutto alla nostra azienda ospedaliera di colmare carenze di organico e pianificare al meglio le attività delle unità operative per fornire risposte di alta specializzazione medica e chirurgica all'altezza delle attese dei cittadini".



