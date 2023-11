Dà fuoco all'auto della ex e del nuovo compagno, arrestato

I carabinieri hanno identificato e arrestato il presunto responsabile dell'incendio di due autovetture avvenuto la notte del 17 novembre scorso ad Ugento, ai danni di una donna del luogo e del suo compagno. Si tratta dell'uomo con cui la donna aveva avuto una precedente relazione terminata da qualche mese.

I militari lo hanno arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip di Lecce su richiesta della locale Procura. Ad incastrarlo i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Gli atti incendiari sarebbero stati il culmine di una serie di atti violenti perpetrati nei confronti della donna che già in passato era stata vittima di vessazioni da parte dell'uomo.



