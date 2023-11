A Lecce sindaco uscente Salvemini vince primarie centrosinistra

Il sindaco uscente di Lecce, Carlo Salvemini, ha vinto ieri le primarie per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra in vista delle amministrative che si terranno nel capoluogo salentino nella primavera del 2024. Due gli sfidanti: Salvemini (sostenuto dal Partito Democratico ed altre liste civiche) ha ottenuto il 76,3%; Pierpaolo Patti (capogruppo movimento Progetto città) si è fermato al 23,7 %.

Sono stati 4.333 gli elettori che si sono recati al voto per la competizione interna del centrosinistra.



