Calcio: D'Aversa, a Verona gara in cui i punti valgono doppio

"Indipendentemente dal sistema di gioco che proporrà il Verona, dobbiamo essere bravi ad interpretare la partita. Partiranno forte davanti al loro pubblico, che spinge molto, e saranno agguerriti. E' necessario essere pronti a livello fisico e mentale per portare a casa un risultato positivo. E' una gara in cui i punti valgo doppio.

Potrebbe cambiare qualcosa sotto l'aspetto delle posizioni in campo se giocheranno col vertice alto o col vertice basso. Ma dobbiamo scendere in campo con personalità, alla ricerca della prestazione". Roberto D'Aversa, tecnico del Lecce, presenta così la gara che i giallorossi disputeranno domani pomeriggio al Bentegodi di Verona.

Sulla sponda opposta troverà Marco Baroni, ex allenatore dei giallorossi. "E' una gara importate - sottolinea D'Aversa -, non perché c'è Marco Baroni: mi auguro di scrivere pagine importanti per questo club come ha fatto lui. La partita è importante per la classifica, sappiamo come l'hanno preparata e ci stanno aspettando come vittima sacrificale per uscire dalle loro situazioni. Tra Roma e Milan abbiamo lasciato cinque punti, tre per demerito nostro e due per quello che sappiamo tutti: dobbiamo andare a riprenderci quei due punti persi".

In chiave formazione, stante l'assenza per squalifica di Ramadani, in cabina di regia è pronto Blin: "Giocherà lui, sarà titolare al centro - ammette il tecnico -. E' una garanzia, un leader silenzioso di questa squadra. Può ricoprire qualsiasi ruolo e quando è subentrato abbiamo ribaltato la partita".

Della comitiva giallorossa imbarcatasi alla volta di Verona mancheranno anche Almqvist e Kaba, alle prese con fastidi muscolari: "Oudin in queste due settimana ha lavorato bene, così come gli altri che hanno lavorato durante la sosta. Ho ancora un dubbio a centrocampo su un giocatore, gli altri due terzi sono già decisi", conclude D'Aversa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA