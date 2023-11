Un grosso esemplare di barracuda del peso di oltre 8 kg è stato catturato nelle acque del Salento, nella marina di Casalabate, dal campione subacqueo di pesca in apnea, Antonio Porpora, geometra leccese con la passione per il mare. Ieri il subacqueo è uscito per una battuta di pesca, quando, a 14 metri di profondità si è imbattuto in un grosso esemplare di barracuda che è riuscito a catturare con il suo fucile da sub.



