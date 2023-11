Santo Domingo, Puglia al centro della Settimana della cucina

In occasione dell'ottava edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo, l'ambasciata d'Italia a Santo Domingo ha organizzato due cene per promuovere la gastronomia pugliese nel Paese latinoamericano.

Nei ristoranti Cappuccino e Vittorio 1953 è stato proposto al pubblico un menù dello chef Roberto Musarò, che ha portato a tavola la tradizione della Puglia con burrate e bombette di maiale, accompagnate dai vini della cantina Menhir Salento, riconosciuta a livello internazionale per la qualità dei sui prodotti.

L'edizione 2023 della Settimana della cucina nel mondo si è inserita nel ciclo di eventi volti a promuovere nella Repubblica Dominicana i prodotti italiani e le tradizioni regionali del nostro Paese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA