Dafne è stanca, a Bari l'opera contro la violenza di genere

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne domani, nel colonnato del palazzo della Città metropolitana di Bari, sarà esposta un'installazione dell'artista Guillermina de Gennaro, curata da Cellule creative aps e dalla galleria Misia Arte.

L'opera si intitola 'Dafne è stanca' ed è composta da alcuni pannelli che raffigurano volti di donna. Le installazioni sono state oggetto di una mostra realizzata in passato nelle acque del castello Alfonsino di Brindisi.

Oggi, spiega il Comune di Bari in una nota, "dopo diversi anni quelle figure, forti del tempo trascorso, testimoniano un tempo infinito che interpreta l'esperienza delle differenze di genere interiorizzando sguardi consapevoli, bisogno di attenzione, resistenza e una linea invisibile che unisce senza esitazione". Durante l'inaugurazione, alle 10.30, la consigliera delegata ai Beni culturali della Città metropolitana, Francesca Pietroforte, e la consigliera comunale delegata alle Politiche di valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed architettonico, Micaela Paparella, dialogheranno con Guillermina de Gennaro. L'iniziativa è patrocinata da Soroptimist international club Bari.



