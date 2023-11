Violenza contro donne,colloqui con psicologo al Policlinico Bari

Un convegno sul benessere psicologico femminile e quattro colloqui psicologici clinici gratuiti: queste le attività con cui il Policlinico di Bari aderisce alla campagna nazionale di sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

Il Policlinico di Bari, ospedale bollino rosa per la promozione della medicina di genere, ha aderito alla campagna promossa dalla Fondazione Onda, attraverso due unità operative: l'oncologia medica e la psichiatria. Quest'ultima ha previsto 4 colloqui psicologici clinici gratuiti: il 27 novembre alle 9.30 e il 28 novembre sempre alle 9.30 negli ambulatori del reparto di psichiatria. La prenotazione è obbligatoria, chiamando il numero 0805592160 dalle 11.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì o scrivendo a: psichiatriauniv@policlinico.ba.it.

Quest'anno per la prima volta la Fondazione Onda, che ha raccolto in oltre 200 ospedali in Italia le iniziative volte ad incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi di ascolto e protezione, ha voluto trattare il tema della violenza a tutto tondo: da quella fisica e psicologica a quella che può derivare dallo sconvolgimento della vita conseguente ad una diagnosi di cancro.





