Con Pipo, Pepa & Pop la finanza diventa materia per piccoli

Si chiamano Pipo, Pepa e Pop e hanno una missione molto speciale: spiegare l'economia e la finanza ai bambini dai cinque anni in su. I tre personaggi animati sono protagonisti della nuova serie 'Pipo, Pepa & Pop', nata dalla fantasia delle sorelle pugliesi Fiorella e Maria Elena Congedo, già ideatrici della serie animata 'Trulli tales'. Gli episodi arrivano da lunedì 27 novembre, in prima visione, tutti i giorni, alle 10.30 su Rai Yoyo. Saranno inoltre disponibili in boxset su RaiPlay. E, a partire dal 2 dicembre, ci sarà un doppio episodio anche il sabato e la domenica, alle 16.30 sempre su Rai Yoyo. La serie è stata creata dalle sorelle Congedo insieme a Rai Kids, è avvalorata dalla consulenza scientifica di Flic (la fondazione per l'educazione e l'inclusione economico-finanziaria del Financial times) ed è supportata dal contributo Apulia film fund di Apulia film commission e Regione Puglia. Nella serie si gioca con numeri e simboli per far prendere ai piccoli spettatori confidenza visiva con la materia: le cifre dall'uno al nove sono state infatti usate per la costruzione di personaggi, mentre negli sfondi i grafici dei mercati azionari diventano la skyline della città, Ma ci sono anche le percentuali che volteggiano nei cieli tramutandosi in farfalle e le valute dei vari Paesi del mondo che si fanno corolle di fiori colorati. Ci sono poi i contenuti: è stato sviluppato un solo concetto a tema per puntata, diluito all'interno di una situazione assolutamente conosciuta, ripreso dal vissuto quotidiano di ogni famiglia e riproposto in una maniera semplice e divertente. Il format prevede 26 episodi da sette minuti di animazione 2D in una combinazione di comedy, gag, musica, avventura e quiz. In ogni episodio, i piccoli telespettatori vedranno i due protagonisti, i fratellini Pipo e Pepa, accompagnati dal cagnolino Pop, superare problemi emotivi tipici della loro età, gestire situazioni della vita quotidiana di natura economico-finanziaria di facile identificazione e interagire con Adam, un folletto scozzese - personaggio ispirato al padre dell'economia moderna, Adam Smith - che abita in un salvadanaio magico.



