Orchestra e coro Petruzzelli in concerto con il violinista Zhu

L'orchestra e il coro del teatro Petruzzelli di Bari si esibiranno sabato 25 novembre alle ore 19, in un concerto diretto da Jaume Santonja. Solista d'eccezione sarà il violinista Simon Zhu, 'Premio Paganini 2023'. Maestro del coro sarà Fabrizio Cassi. Il programma propone: di Johannes Brahms, Concerto in re maggiore, per violino e orchestra, op. 77; e di Goffredo Petrassi, Salmo IX, in due parti, per coro misto e orchestra (1934).

Nato a Tubinga, Simon Zhu ha ricevuto le prime lezioni di violino a soli 6 anni. Oltre a numerosi primi premi al concorso 'Jugend musiziert', ha vinto il primo premio al 'Georg Philipp Telemann' di Poznan, dove ha ricevuto anche il premio per la migliore interpretazione di una fantasia per violino solo di Telemann. Con il riconoscimento del 'Premio Paganini' 2023 a Genova, e il premio speciale per il miglior concerto di Paganini, ha potuto esibirsi sul violino appartenuto a Paganini, il celebre "Cannone" di Guarneri del Gesù del 1743. Ha debuttato alla Filarmonica di Berlino nel 2015 e da allora si è esibito più volte da solista. È stato ospite dell'International Young Masters Violin Festival sul Lago di Costanza ed è borsista del Menuhin Festival & Academy.

Jaume Santonja è il fondatore del collettivo musicale AbbatiaViva che cerca di esplorare nuovi modi di presentare e apprezzare la musica. Attraverso questo progetto ha dimostrato impegno e passione per la promozione della musica e il desiderio di raggiungere un nuovo pubblico. Già direttore associato della Euskadiko Orkestra-Orchestra Sinfonica Nazionale Basca, è ospite fisso delle principali orchestre del suo paese natìo, la Spagna.

Ex direttore assistente dell'Orchestra Sinfonica della Città di Birmingham nel Regno Unito, Santonja dirige anche la BBC National Orchestra of Wales, l'Orchestra Sinfonica di Anversa, la Stavanger Symphony, la Royal Northern Sinfonia, la Phion Orkest, la Philharmonie Zuidnederland, la Filarmonica di Belgrado.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA