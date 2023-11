Nidi artificiali e ripopolamenti, tutela nell'area Gravine

Conservare l'habitat di esemplari unici di flora e fauna e tutelare specie di particolare interesse come testuggini, falchi, rospi, pipistrelli e farfalle. Sono gli obiettivi del progetto 'Azioni per la tutela di flora e fauna di interesse conservazionistico' nell'area delle Gravine realizzato dai Comuni di Massafra (ente capofila), Crispiano e Statte, nella provincia di Taranto. Sono numerose le attività realizzate, per esempio il ripopolamento di testuggini di Hermann nell'area dell'oasi Wwf di Monte Sant'Elia, dove sono stati liberati 31 individui provenienti dal centro di recupero regionale della fauna selvatica in difficoltà, dell'Osservatorio faunistico regionale di Bitetto (Bari). Sedici esemplari sono stati dotati di una radiotrasmittente per seguirne gli spostamenti. Un'altra azione ha previsto l'installazione di nidi artificiali per il grillaio, un piccolo falco migratore, distribuito in maniera molto localizzata, che nidifica in ambienti urbani utilizzando le cavità e gli anfratti dei centri storici. Il posizionamento dei nidi artificiali ha permesso a questa specie di potersi riprodurre senza difficoltà anche in piccole colonie. La terza azione ha riguardato la conservazione degli anfibi, con la realizzazione di uno stagno di natura temporanea nell'oasi Wwf Monte Sant'Elia e, a due anni dalla sua realizzazione, il primo maschio di rospo smeraldino in canto è stato osservato, così come un individuo di rana verde. Il progetto ha previsto anche azioni per la conservazione di insetti e habitat di interesse conservazionistico.



